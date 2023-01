Ultime Notizie Roma del 23-01-2023 ore 11 | 10

(Di lunedì 23 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il freddo glaciale che sta attraversando L’Italia non sembra voler mollare la presa neve vento continuano a imperversare sull’intera penisola con l’allerta maltempo che oggi è arancione Emiliagna e Marche e gialla Abruzzo Molise sui settori di Umbria campagna e Basilicata oggi discuteremo la fornitura di una trans di aiuti militari all’ucraina non sarà una decisione formale ma spero ci potrà essere un accordo politico l’annunciato l’alto rappresentante dell’Unione Europea per la politica estera Joseph borrell al suo arrivo alla riunione del consiglio Affari Esteri al quale partecipa anche il ministro tajani La Germania si dice la parte sotto rizar è la Polonia e fornire Tank Leopard a Kiev le porte rosse sbriciola erano tutte le armi e ...

La notizia ormai è di dominio pubblico: secondo il settimanale Chi, Chiara Ferragni e Fedez avrebbero comprato una splendida villa sul Lago di Como, per la precisione a Pognana Lario. Il gossip sulla ...Le dichiarazioni di Harry relative alla sua carriera nell'esercito sarebbero state smentite da un istruttore. L'episodio finito sotto la lente d'ingrandimento riguarda il suo volo di addestramento. ...L'elenco dei nuovi casi per 100 mila abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Potenza 81 (-49,6% rispetto alla settimana precedente), Matera 65 (-38,4% rispetto alla settimana ...In una delle ultime storie postate da Chiara, l'influencer mostra come Leone stia imparando a leggere, i due infatti, stanno facendo i compiti insieme. In una delle ultime storie Instagram postate da ...