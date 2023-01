Ultime Notizie Roma del 23-01-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 gennaio 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Ucraina Aggiungi Al 334 giorno S media tedeschi stare la tensione tra Stati Uniti e Germania per la consegna dei carri armati Leopard ha l’Ucraina dopo il vertice di Rammstein Kiev accidentali ed è molto critiche relazione quella che definisce la indecisione sulle forniture di leopardo che uccide gli ucraini da Berlino sarebbe per arrivare l’okay per l’invio dei Tank e la Germania è pronta a utilizzare la Polonia in viale carri armati ha fatto infatti sapere il ministro degli Esteri tedesco Annalena baerbock non mosche repliche con nuove minacce all’occidente la misura di armi offensive Kiev da impiegare per attaccare città pacifiche o preoccupare le nostre terre porterebbe a un disastro globale sparatoria in un locale a Monterey Los Angeles dove ti stava ...