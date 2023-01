Ultime Notizie – Penalizzazione Juve | Abodi | “Ora bisogna spiegare decisione”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “C’è un’esigenza che deve essere soddisfatta, perchéè importante quanto decidere. Aspetto le motivazioni e chi ha la responsabilità spieghi questae perché non ne sono state prese altre”. Questa la posizione del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, a commento della sentenza della Corte federale d’appello sulle plusvalenze con ladi 15 punti allantus. “Dopo c’è una responsabilità politica di cambiare le regole, nel rispetto dell’autonomia dello sport, perché fenomeni degenerativi vengano limitati. E limitata sia l’interpretazione di questi fatti. Noi vogliamo comunque che lo sport sia trasparente, efficiente, dignitoso e punti alla credibilità e alla reputazione. Quello che sta succedendo non contribuisce a questi obiettivi”, dice il ...

Corriere Roma

Stando alle, in alcune zone si sono verificate anche interruzioni di corrente. " Il nostro sistema di Protezione Civile sta intervenendo a ritmo serrato a Badia Tedalda dove la neve ha ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledal mondo "Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra a un filo", canta ... Lecanzoni sono nate, almeno a ... Il padre del neonato morto al Pertini: «Lei obbligata a occuparsi del bambino, ma dopo 17 ore di travaglio era sfinita» In molti si chiedono come San Siro stasera contro l'Empoli accoglierà il difensore dopo le ultime notizie e nel frattempo è arrivato un messaggio della Curva Nord per chiarire la propria posizione in ...Cefalù (Pa) avrà a disposizione 600.000 euro per potenziare il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti e renderla meccanizzata e "intelligente". (ANSA) ...