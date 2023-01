Ultime Notizie – Mafia | Meloni | “Carcere duro strumento fondamentale | Stato non arretra”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Il più grande insegnamento che ci ha lasciato Salvia” èquello di “non fare ciò che conviene o che è più utile ma solo ciò che è giusto”. Così Giorgiain un passaggio del suo messaggio del a Padre Maurizio Patriciello, Parroco della Parrocchia di San Paolo Apostolo di Caivano (Napoli), in occasione della Santa Messa in memoria di Giuseppe Salvia, vicedirettore deldi Poggioreale a Napoli, ucciso il 14 aprile 1981. “E per noi ègiusto garantire che la normativa anti, a partire dal, immaginata e costruita da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, potesse continuare ad operare e ad essere unonelle mani delloper combattere la criminalità ...

Today.it

Nessun provvedimento invece è stato preso nei confronti di Zamengo in quanto non risulta iscritto al partito, nonostante si sia candidato con la lista di Coraggio Italia alleelezioni ...Calciomercato Roma:Una volta chiuso l'affare, Pinto si concentrerà sul sostituto: sul taccuino c'è Ziyech del Chelsea vecchio obiettivo dei rossoneri. Intanto, Zaniolo si è tirato ... Per Messina Denaro più di un falso nome, un figlio segreto e l'auto comprata personalmente MilanNews.it ti offre l'applicazione completamente gratuita che porta tutte le notizie del mondo rossonero sul tuo Smartphone, iPhone, iPad o iPod Touch! Porta sempre in tasca la ...È il progetto “Nuovi testimoni della Memoria”, un evento che vede protagonisti sul palcoscenico 24 giovani dai 14 ai 18 anni di Roma alle prese con ...