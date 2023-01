Ultime Notizie – Innovazione | l’italiana Wsense insignita a Davos dell’Ocean Data Challenge

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Èl’impresa più innovativa al mondo nella raccolta e gestione dei dati ai fini della protezione dell’ambiente oceanico. Lo ha stabilito il World Economic Forum – appena conclusosi a– che l’ha selezionata come unica realtà italiana edel riconoscimento Ocean, nell’ambito della sessione “The EarthRevolution”. Ritenuta eccellenza internazionale nella frontiera dell’Internet of Underwater Things,è una società deep-tech, nata come spinoff dell’Università La Sapienza di Roma e specializzata in sistemi di monitoraggio e comunicazione subacquei. Basati su tecnologie brevettate, questi sistemi, spiegano gli epserti di, utilizzano le onde acustiche – simili a quelle ...

Corriere Roma

... di certo, alcune leggende metropolitane che si sono impadronite dei titoli di queste48 ore. Sugli orologi di lusso dei Totti c'è ormai una lunga serie diche, in questi giorni, vanno ..."Leimmagini la mostrano leggermente più debole del previsto, quindi è comunque consigliato l'utilizzo di un binocolo", dice all'ANSA Paolo Volpini dell'Unione Astrofili Italiani (Uai). "... Il padre del neonato morto al Pertini: «Lei obbligata a occuparsi del bambino, ma dopo 17 ore di travaglio era sfinita» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Inizia oggi l’ultima, caldissima, settimana per le trattative della sessione invernale del calciomercato. Per l’occasione, una location ...