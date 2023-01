Ultime Notizie – Gas dall’Algeria | ecco quanto ne arriverà in Italia ogni anno

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’Algeria, già dal primo semestre del 2022, è diventata il primo fornitore di gas dell’. L’invasione russa dell’Ucraina, e la rinuncia alle forniture di Mosca, ha impresso un’accelerazione al flusso del gas che passa attraverso il gasdotto Transmed, che connette i giacimenti di Hassi R’Mel con Mazara del Vallo, in Sicilia, passando dalla Tunisia. Ha una capacità di esportazione annuale pari a circa 32 miliardi di metri cubi di gas è c’è ancora margine per arrivare all’utilizzo pieno dell’infrastruttura. Il gas algerino è passato da un peso del 22% all’attuale 40% del fabbisogno energeticono, consentendo di ridurre in maniera consistente la dipendenza dal gas russo. A dicembre il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha reso noto l’impegno di aumentare le forniture di gas dagli attuali 20 ad almeno 35 miliardi di metri cubi ...

Corriere Roma

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledal mondo "Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra a un filo", canta ... Lecanzoni sono nate, almeno a ...... è stato un continuo susseguirsi di pettegolezzi: dai presunti Rolex rubati alle borsette, passando per i gioielli fino alledue: quella sul presunto vizio di Totti e l'altra, invece, ... Il padre del neonato morto al Pertini: «Lei obbligata a occuparsi del bambino, ma dopo 17 ore di travaglio era sfinita» Speriamo che questo successo, ottenuto su un campo che quasi sempre era stato poco propizio e contro una avversaria che nelle ultime uscite era apparsa in netta crescita, restituisca alle castelnovesi ...Tra i cambiamenti che hanno caratterizzato l'ultimo mercato piloti figura il passaggio di Nyck de Vries in AlphaTauri. L'olandese avrà così modo di poter disputare la sua prima stagione come pilota ti ...