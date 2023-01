Ultime Notizie – Foggia | dormono con braciere acceso | morti 2 migranti

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Due, un uomo e una donna, sono stati trovatiquesta mattina in un alloggio della baraccopoli di Borgo Mezzanone, nel territorio di Manfredonia, in provincia di. Probabilmente a ucciderli sono state le esalazioni di monossido di carbonio provenienti da unlasciato accesso. A fare la scoperta tragica alcuniresidenti nella stessa baraccopoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

