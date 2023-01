Ultime Notizie – Energia | dal 17 al 19 maggio a Piacenza Hydrogen Expo 2023

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Idrogeno sempre più al centro delle politiche energetiche italiane. Il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (Pnrr) sbloccherà infatti investimenti complessivi per oltre 2 miliardi di euro a favore della nuova tecnologia green. Inoltre l’Italia si conferma al quinto posto in Europa per il numero di brevetti depositati per la transizione verso l’idrogeno, in particolare quello ‘verde’, ovvero ottenuto da fonti non fossili. Temi e novità che saranno al centro della II edizione di, l’innovativa mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in programma dal 17 al 19negli spazi del. Dopo il successo della prima edizione del 2022, l’appuntamento fieristico organizzato a ...

