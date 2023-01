Ultime Notizie – Denise Pipitone | Piera Maggio | “Messina Denaro? Impossibile non sapesse”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Siamo stati sempre lucidi in ogni nostra scelta, richiesta o decisione, non da meno adesso. Rapire una bambina di neppure quattro anni è un fatto grave e anomalo per tutti. Circa diciannove anni fa, per mesi il nostro territorio è rimasto sotto i riflettori con una grande attenzione mediatica e un dispiegamento di forze dell’ordine di ogni genere che deve aver dato non poco fastidio alla criminalità del posto o a chi ne faceva capo. Il rapimento di, venne definito da subito una “questione di natura familiare” nonostante i vari appelli rivolti a tutti, stranamente nessuno si adoperò a far ritrovare, a far individuare i colpevoli così da mettere fine a tutta l’attenzione fastidiosa che si era venuta a creare sul posto”. Inizia così un posto sui social die Piero Pulizzi, i genitori della ...

L'immagine dipinta da questedichiarazioni non parla di un uomo malato o in difficoltà, ma ... Altresu: David Crosby... esultanza gol Nicolo' Zaniolo La Gazzetta dello Sport dà lesul caso Zaniolo. Il giocatore della Roma ha rifiutato la convocazione per lo Spezia. Ieri nel pre - partita il general ...“L'ho considerato. Mi sarebbe piaciuto avere in Mick con noi. Penso che abbia abbastanza talento per avere siccesso in Formula 1”, con queste parole, rilasciate, all'emittente tedesca ntv, Franz Tost ...OTTO PAREGGI Otto delle ultime 12 gare tra Juventus e Atalanta in Serie A sono terminate in parità (completano il parziale due successi per parte), dopo che i precedenti 13 confronti avevano tutti vis ...