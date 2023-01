Ultime Notizie – Catania | uccise la madre | 15enne condannato a 16 anni di carcere

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il Gup del Tribunale per i minorenni di, accogliendo la richiesta della Procura, haa 16di reclusione ilreo confesso dell’omicidio della, Valentina Giunta, di 32, assassinata nella sua abitazione il 25 luglio del 2022. La famiglia della vittima è stata parte lesa, assistita dall’avvocato Salvo Cannata. Il minorenne aveva confessato il delitto durante l’udienza per la convalida del suo fermo eseguito il giorno dopo il delitto dalla squadra mobile della Questura che ha indagato sul caso. La sentenza, che lo riconosce colpevole di omicidio aggravato, è stata emessa a conclusione del processo celebrato col rito abbreviato. Il Gip, accogliendo la richiesta della procuratrice Carla Santocono, aveva emesso un’ordinanza cautelare. Gravissimi gli ...

