Ultime Notizie – California | strage a Monterey Park | sospetto killer si è suicidato

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’uomo, il 72enne Huu Can Tran, si è tolto la vita all’interno del van bianco che ha usato per scappare dalla scena di un secondo tentato assalto Si èsparandosi ildel massacro di, in, dove 10 persone sono rimaste uccise in occasione di una festa per il capodanno cinese. Lo riportano i media statunitensi, precisando che l’uomo, il 72enne Huu Can Tran, si èall’interno del van bianco che ha usato per scappare dalla scena di un secondo tentato assalto dopo che la polizia lo aveva circondato e bloccato nel parcheggio di Torrance. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione