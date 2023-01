Ultime Notizie – Allegri | Grassani e la cravatta ‘meravigliosa’ con il colore del Napoli

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Massimilianoe ladell’avvocato Mattia. Dopo il pareggio per 3-3 con l’Atalanta, il tecnico della Juventus si presenta ai microfoni di Dazn. In collegamento c’è anche l’avvocato, interpellato sul procedimento che ha portato alla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze. “Complimenti all’avvocatoper la meravigliosaazzurra”, dicein alcuni procedimenti ha difeso il. Il riferimento aldella, ribadito daper 2 volte, non pare casuale e viene accolto con un sorriso dall’avvocato. Poco dopo,è ospite alla Domenica Sportiva ...

La Germania si dice pronta da parte sua ad autorizzare la Polonia a fornire i tank Leopard a Kiev. La Russia mette in guardia Usa e Nato sull'invio di armi all'Ucraina: 'Porterebbe a un disastro ...L'ELEZIONE Intanto ledi cronaca riguardano Belluno, quarta provincia in Veneto su sette a ... Che non ha sorvolato sul disastroso risultato delleelezioni politiche 'che non hanno ...L'Ucraina sta preparando l'offensiva finale contro i russi, e spinge per avere dalla Germania e da altri alleati i tank Leopard 2 ed altri sistemi offensivi (Londra ha promesso i… Leggi ...Si sono presi altri sei mesi di lavoro. E hanno notificato di recente a tutti i protagonisti di questa storia un avviso di proroga delle indagini, per mettere a fuoco una serie di aspetti legati ...