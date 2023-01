Agenzia ANSA

Il rapporto trae pil nell'area dell'euro si è attestato al 93% alla fine del terzo trimestre 2022, rispetto al 94,2% del secondo trimestre. Nell'Ue è sceso dall'86,4% all'85,1%. Lo riporta Eurostat ...... un probabile ricorso al deficit di bilancio con conseguente aumento dei livelli die degli oneri finanziari. Ritornando da dove eravamo partiti, ovvero l'inflazione, converrà a ... Ue-19: debito pubblico-pil scende al 93%, in Italia 147,3% - Economia (ANSA) - BRUXELLES, 23 GEN - Il rapporto tra debito pubblico e pil nell'area dell'euro si è attestato al 93% alla fine del terzo trimestre 2022, rispetto al 94,2% del secondo trimestre. Nell'Ue è ...