(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – Solo spavento e niente di rotto per Gerard: lo spagnolo dell’nel finale contro la Sampdoria ha chiesto il cambio per un fastidio al ginocchio. Sostituzione precauzionale: gli accertamenti successivi hanno escluso nuovi infortuni e fatto tirare un sospiro di sollievo al giocatore e ai friulani. L’ha poi diramato questa nota sulledel calciatore: “Calcio comunica che, all’esito delle valutazioni dei sanitari effettuate dopo la partita, Gerardnon ha evidenziato alcun infortunio. Gerard riprenderà regolarmente la preparazione con la squadra martedì”. Lo stesso, con un messaggio via social, ha voluto tranquillizzare tutti i tifosi: “Sono contento di aver potuto contribuire al successo e di aver ...

... in campionato vengono dal successo esterno per 1 - 2 contro l'. La squadra di Thiago Motta ... Mi sembra che la squadra fisicamente stia bene e che ci siano tutte leper fare del ...Commenta per primo Allarme rientrato in casa. Non c'è nessun infortunio per Gerard Deulofeu , che aveva lasciato anzitempo il campo nella gara contro la Sampdoria: martedì riprenderà regolarmente la preparazione con la squadra. Questo il ... Udinese, le condizioni di Deulofeu Roma, 23 gen. - (Adnkronos) - Solo spavento e niente di rotto per Gerard Deulofeu: lo spagnolo dell'Udinese nel finale contro la Sampdoria ha ...