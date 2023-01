Ucraina | verso ok dl che proroga in 2023 autorizzazione invio armi

Viaggiaun rapido ok da parte del Parlamento il decreto legge varato dal governo Meloni che contiene ... Mentre in occasione della riunione del Gruppo di Contatto per la difesa dell'(...Guerra Russia, tank LeopardKiev La guerra inè al suo 333esimo giorno: dopo giorni di indecisione, la Germania concede il suo benestare e apre all'invio dei carri armati all'...