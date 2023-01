Ucraina | Ue | Idee diverse tra noi sui tank a Kiev | Medvedev | Il mondo si avvicina alla Terza guerra mondiale

Sky Tg24

... la Germania si è impegnata molto nei confronti dell'e non si deve parlare solo dei carri armati. Certo, il presidente Zelensky li chiede, ma ci sonodiverse all'interno degli Stati ...... la Germania si è impegnata molto nei confronti dell'e non si deve parlare solo dei carri armati. Certo, il presidente Zelensky li chiede, ma ci sonodiverse all'interno degli Stati ... Guerra Ucraina Russia, news. Lavrov: "Conflitto con Occidente quasi reale". LIVE La guerra in Ucraina giunge al 334esimo giorno. Secondo i media tedeschi sale la tensione tra Usa e Germania per la consegna dei carri armati Leopard all'Ucraina. "A Ramstein si sono prese decisioni m ..."La priorità di un governo dovrebbe essere: riconoscere il problema e darsi delle soluzioni strategiche per minimizzarlo, se non rimuoverlo del tutto..." ...