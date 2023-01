Ucraina | “Uccisi 121 480 soldati Russia | ieri morti in 720”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – Laha perso nell’ultimo giorno 720 uomini, facendo salire a 121.480 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 121.480 uomini, 3.150 carri armati, 6.276 mezzi corazzati, 2.146 sistemi d’artigla, 447 lanciarazzi multipli, 220 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 287 aerei, 277 elicotteri, 4.936 autoveicoli, 18 unità navali e 1.894 droni. L'articolo proviene da ...

