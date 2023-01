Ucraina | “Uccisi 121 480 soldati Russia | ieri morti in 720”

RaiNews

Il bollettino quotidiano delle forze armate ucraine La Russia ha perso nell'ultimo giorno 720 uomini, facendo salire a 121.480 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo ...La Russia ha perso nell'ultimo giorno 720 uomini, facendo salire a 121.480 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo ... Usa chiedono a Kiev di aspettare il prossimo pacchetto di aiuti prima di lanciare l'offensiva finale - La Lettonia addestrerà duemila soldati ucraini - La Lettonia addestrerà duemila soldati ucraini Le cifre non sono definitive in quanto non includono i dati dei territori occupati dai russi e delle aree in cui sono in corso le ostilità. Lo ha riferito l’ufficio del procuratore generale di Kiev ch ...Lo riporta l'Ufficio del procuratore generale di Kiev. La stessa fonte parla di 13.961 bambini deportati illegalmente dalle forze russe ...