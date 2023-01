Ucraina | sì della Germania a Leopard dalla Polonia Dal Marocco 20 carri armati

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) –all’, arriva il via liberache non si opporrà all’invio. A dirlo è stato ieri il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock all’emittente francese LCI, spiegando che Berlino, produttore dei tank, dovrà autorizzare il trasferimento dei mezzi dal Paese acquirente, e cioè la: “Abbiamo regole, relative ai cosiddetti controlli sull’utilizzo finale. Armi destinate al combattimento possono essere prodotte, trasportate e commercializzate solo con l’autorizzazione del governo federale”, ha infatti spiegato il ministro. La decisione finale spetta al Cancelliere Olaf Scholz. Intanto ilha inviato all’...

Agenzia ANSA

... per l'incontro ufficiale con il presidenteRepubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune: i due ... Alcuni hanno al centro il gas naturale, di cui l'Algeria dopo la guerra inè diventata primo ...Sin dall'inizioguerra l'ha chiesto aerei per riprendere il controllo totale dei cieli. La Slovacchia ha detto di essere disponibile a fornire vecchi Mig 29. Nel suo discorso a Ramstein,... Ucraina: i tank Leopard dalla Polonia, presto la decisione della Germania - Mondo La guerra in Ucraina, le Chiese cristiane in Africa e un incontro del Papa con il Patriarca Russo, di questo e altro EWTN ha parlato con il cardinale Kurt Koch in occasione della Settimana di preghier ...In un rapporto le Ong denunciano che i trafficanti di esseri umani, nella rotta tra Turchia e Italia, starebbero reclutando decine di cittadini russi ...