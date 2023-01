Ucraina | Russia | “Schiacceremo armi fornite da Occidente a Kiev”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – Leche i Paesi occidentali stanno fornendo al “regime” ucraino “saranno schiacciate dalle forze armate della Federazione Russa”. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, citato dall’agenzia di stampa Tass.chiede tank contro: Leopard o Abrams, cosa cambia “Gli oppositori dellacontinuano ad alzare la posta in gioco, ma – come affermato con assoluta fermezza e fiducia da parte nostra in più di un’occasione – gli obiettivi dell’operazione militare speciale saranno comunque raggiunti e tutto questo equipaggiamento militare, che sta arrivando inda varie parti a ritmi crescenti, sarà letteralmente schiacciato”, ha affermato il vice ministro. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il bollettino quotidiano delle forze armate ucraine Laha perso nell'ultimo giorno 720 uomini, facendo salire a 121.480 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino ...Dall'inizio della guerra totale dellacontro l', le forze russe hanno danneggiato 3.126 strutture educative in, distruggendone completamente 337. "Armi a Kiev porteranno a ...Guerra in Ucraina, le notizie del 23 gennaio. Al centro del dibattito tra Russia e Occidente ci sono i tank, chiesti a gran voce dall'Ucraina per fermare Putin. Dalla Germania, dopo giorni ...Dopo quasi un anno di conflitto, va trovata una soluzione che garantisca gli ucraini e non umili i russi. Intervista a tutto campo all'ex ambasciatore ...