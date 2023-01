Ucraina | Lavrov | ' Guerra con l' Occidente quasi reale' Finlandia dice sì ai Leopard

Il Sole 24 ORE

Mosca: 'Sbricioleremo le armi occidentali'. Esercitazioni della fregata Gorshkov in Cina. Oggi il Consiglio degli Affari Esteri Ue, Borrell: 'Idee diverse sull'invio di armi tra gli Stati ......risponde "I Paesi europei che contribuiscono direttamente o indirettamente a inondare l'di ... Il ministro degli Esteridice nella sua visita in Sudafrica che Kiev e Occidente rifiutano ... Ucraina, Lavrov: "Volontà di Kiev origine della mancanza di negoziati" - Il Sole 24 ORE "La guerra della Russia con l'Occidente non è più ibrida, ma quasi reale". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. Lo riporta Ria ...12.24 Mosca,chi fornisce tank a Kiev risponde "I Paesi europei che contribuiscono di- rettamente o indirettamente a inondare l'Ucraina di armi ne sono responsabili e a pagare per questo pseudo-soste ...