Ucraina | Kiev | “Primavera decisiva | se Putin perde sarà sua fine”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Lae l’inizio dell’estate saranno decisive per la guerra. Se la grande offensiva russa prevista per allora fallirà, cadrannoe la Russia”. A dirlo è Vadym Skibitskyi, numero due dell’intelligence militare, in un’intervista all’agenzia Delfi, rilanciata da Ukrainska Pravda. Secondo Skibitskyi è ancora presto per capire quando finirà la guerra, prima bisogna vedere cosa succederà ine all’inizio dell’estate. I cambiamenti al vertice militare russo, ladel primo stadio della mobilitazione e la riorganizzazione dell’esercito di Mosca, afferma, indicano che la principale attività russa si svolgerà negli oblast di Luhansk e Donetsk. In queste due regioni, prevede l’intelligence militare di, vi saranno battaglie a febbraio e marzo, ...

Mentre il il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov ha assicurato che le forze russe "sbricioleranno" tutte le armi e i mezzi militari che i Paesi occidentali forniranno all'. "Gli ...