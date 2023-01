Ucraina | il nodo dei Leopard 2 e la rabbia della Polonia contro la Germania

(Di lunedì 23 gennaio 2023) È saperto fra la, notoriamente antirussa, e lache sta frenando sulla consegna dei suoi2 all’, per il timore delle conseguenze belliche giacché si parla di mezzi d’attacco e non di difesa. Il viceministro degli Esteri polacco, Arkadiusz Mularczyk, strapazza Berlino: “non acconsentendo ad inviare tank si trova isolata a livello internazionale”. Ma lareplica: “Non abbiamo ancora ricevuto le richieste di autorizzazione”. Commentando le parole di Annalena Baerbock, capodiplomazia di Berlino, che ieri ha annunciato il via libera di massimaalla fornitura di tank da parte di Paesi terzi, Mularczyk ha attribuito la sua dichiarazione alle pressioni esercitate sulla ...

AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency

- Bruxelles approva una nuova tranche da 500 milioni di euro in aiuti militari. Da sciogliere ildei Leopard, Berlino resta cauta ma non si opporrà se Varsavia vorrà fornirli a KievL'ha suggerito di aver bisogno di 300 carri armati, mentre gli analisti occidentali ritengono che 100 potrebbero probabilmente spostare l'equilibrio della guerra. Ildelle licenze di ... Conflitto in Ucraina: il nodo carri armati Bruxelles approva una nuova tranche da 500 milioni di euro in aiuti militari. Da sciogliere il nodo dei Leopard, Berlino resta cauta ma non si opporrà se Varsavia vorrà fornirli a Kiev ...Continua il dibattito legato alle forniture di carri armati Leopard 2, uno dei mezzi pesanti più versatili mai prodotti. Dal 1979, anno del suo debutto, è stato prodotto in quasi 3500 esemplari ...