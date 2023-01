Ucraina | da Berlino via libera all’invio dei Leopard tramite la Polonia Crosetto | “L’Italia invierà missili”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La Germania sembra aver dato il primo via, seppur indiretto, di carri armati in. Dopo l’impasse delle ultime settimane sulle forniture dei “”, la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha aperto alla possibilità di farli arrivarela. “Per il momento la domanda non è stata posta, ma se ci fosse posta non ci opporremmo”, ha detto l’esponente dei Verdi in un’intervista all’emittente francese Lci. Una presa di posizione che segue l’annuncio di Varsavia di voler consegnare 14 carri armati di produzione tedesca a Kiev, dopo i recenti tentennamenti di. Se il governo tedesco si rifiuterà di fornire i tank all’, “creeremo una ‘piccola coalizione’ di paesi pronti a donare alcune delle loro ...

AGI - Agenzia Italia

