Ubriaco imbraccia una motosega e minaccia la moglie davanti alle bambine |  “Ti ammazzo”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La picchiava, calcio dopo calcio. E lo faceva senza pietà: nulla lo fermava, neppure la presenza delle due figliolette. Loro erano lì, guardavano spaventate la mamma che veniva pestata di botte dal padre, da quell’uomo che avrebbe dovuto amarle, proteggerle, prendersi cura di loro. Ora, però, l’incubo è finalmente finito perché i Carabinieri della Stazione di Gorga hanno arrestato l’uomo in flagranza: il 42enne, di nazionalità romena, residente nel piccolo comune Lepino, è gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Le botte allafigliolette Tutto è partito dalla segnalazione arrivata al numero 112 con i Carabinieri che sono intervenuti a casa della donna, la stessa che è stata soccorsa dal 118 e portata al pronto soccorso dell’Ospedale di Colleferro. Qui i medici l’hanno medicata per postumi di ...

All Music Italia

...scena del portabagagli che viene aperto ed invece di estrarre un'arma il dottor Ruberti... " Ma come fai ad aver visto il fallo da rigore che sei sempre". Lampazzi non se la tiene. ...... attesissimo, dato che conosciamo ormai molto bene il suo spessore quandola chitarra. ... Dargen D'Amico - 'di te' Dimostrazione plastica che se uno vuole proporre al proprio pubblico ... Calma in un “Sabato sera” libera tutte quelle cose non dette e i messaggi mai inviati