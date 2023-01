Tutto pronto per Mare Fuori 3 | rilasciati i primi minuti

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La terza stagione diverrà rilasciata, su RaiPlay a partire dal 1° Febbraio. Nelle ultime ore, sono stati resi disponibili iiniziali del primo episodio. Si tratta di un esordio davvero sorprendente., infatti, si concentra su Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgio. Anche se non è possibile avere la certezza assoluta, sembra si tratti di un flashback. Il ragazzo, che ha perso la vita in seguito allo scontro con Filippo Ferrari, sta passeggiando con Rosa Ricci. Viene mostrata una versione diversa del suo personaggio. Appare molto protettivo nei confronti della sorella. Si preoccupa e la mette in guardia sulla cattiveria di certi uomini. Lei non può fare a meno di sorridere davanti a quegli avvertimenti. È perfettamente in grado di cavarsela da sola, ma è impossibile non provare un ...