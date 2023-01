“Tutti pazzi per Mary” | l’oroscopo di lunedì 23 gennaio 2023

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiMaria Falcione, talentuosa scrittrice nasce a Benevento il 31 ottobre 1979. Ha composto numerose opere tra cui la pubblicazione di sei libri più la partecipazione a numerosi concorsi letterari. I suoi libri sono stati esposti alla fiera del libro di Milano e di Torino e depositati nella libreria nazionale in Roma. Qualificandosi sempre tra i primi posti. Collabora con una testata giornalistica locale ed è presente nel settore letterario in più vesti. La sua carriera parte con il suo primo scritto “Un sorriso lungo il viaggio” che le ha aperto le porte del componimento personale fino a giungere alla sua ultima pubblicazione “Il passato non si riscatta”. Da allora la partecipazione attiva della scrittrice ha fatto si che i suoi numerosi lettori potessero ogni volta confrontarsi con un suo nuovo lavoro. Attendiamo per questo con trepidazione nuovi lavori che ...

Corriere del Mezzogiorno

Viviamo il lavoro come rifugio dalle avversità dii giorni, per non pensare veramente a come ... Il brano uscirà in una versione in vinile 45 giri che contiene anche "Cose da", la canzone ...... critica con veemenza il comportamento "da" che l'Ue tiene verso Israele. Si trattava della ... le istituzioni culturali, il mondo accademico e la società civile siano sottopostial potere". ... Puglia, tutti pazzi per l’ulivo pensanteLe guide: «Non diciamo più dov’è» Tutti pazzi per Sergej, anche i suoi ex compagni di squadra. Djavan Anderson, ex giocatore della Lazio attualmente in forze all'Oxfors United, ha concesso su Instagram un po' di spazio ai ...Si tratta di un albero con il tronco che sembra raffigurare un uomo intento a riflettereTroppi curiosi. Una guida di Ginosa (Taranto): «D’ora in poi solo visite guidate» ...