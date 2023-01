Tutti i benefici offerti dalla protezione satellitare

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Le polizze assicurative auto che comprendono la scatola nera sono caratterizzate da molteplici vantaggi. Come noto, questo apparecchio offre la possibilità di ricostruire la dinamica dei sinistri: le Compagnie possono così individuare più facilmente eventuali tentativi di frode e ciò si traduce molto spesso in uno per il cliente sotto forma di riduzione del premio. Al giorno d’oggi sono numerose le compagnie assicurative che mettono a disposizione polizze per auto, autocarri e moto che comportano l’adozione della scatola nera, un dispositivoconosciuto anche con il nome di black box. Che cos’è la scatola nera In pratica, per assicurazione auto consi intende una polizza che si basa sull’installazione di un dispositivo elettronico che è equipaggiato con un localizzatore gps e che ha la capacità di ...

