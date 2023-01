Tutti gli appuntamenti a Bergamo per il Giorno della Memoria – perché sia «vita per tutti»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Incontri, letture, spettacoli teatrali. Come ogni anno, il 27 gennaio e nei giorni limitrofi, l’Assessorato alla Cultura del Comune di, insieme alle istituzioni e alle associazioni culturalicittà lanciano un fitto programma di iniziative. Occasioni per incontrarsi e riflettere – sul passato e sul presente

La Gazzetta dello Sport

Ad avviare una palestra tanto importante sarannostessi atleti delle Fiamme Oro, al fianco dei ... SINDACO GUALTIERI:UNITI CONTRO LA MAFIA Al taglio del nastro è intervenuto anche il primo ...In corsa per l'Orso d'oro troviamo, traaltri, il thriller nichilista Manodrome diretto dal ... una nuova opera del maestro francese Philippe Garrel in cui recitanosuoi figli a partire dal ... Matteo Berrettini e Melissa Satta, il bacio c'è stato Tutti gli indizi In uno dei momenti più difficili della propria storia recente, la Juventus prova a non pensare a tutti i problemi che la stanno letteralmente ... e nelle scorse ore ha effettuato un sondaggio con gli ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione ... di Campobello di Mazara in cui Messina Denaro ha trascorso l'ultimo periodo della latitanza, gli ha dato il bancomat permettendogli di ...