Tsitsipas-Lehecka in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Jirise la vedrà contro Stefanosnei quarti di finale dell’(cemento outdoor). Dopo la vittoria in cinque set ai danni di Sinner, il greco non vuole fermarsi e puntamente alla finale. D’altronde è lui il favorito numero uno per raggiugerla da questo lato del tabellone e non si lascerà spaventare dal ceco, sorpresa di questo torneo ma attualmente non al suo livello.ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno in semifinale a Rotterdam, e partirà ampiamente favorito. Basti pensare che un successo dipaga oltre 5 volte la posta. In palio un posto nel penultimo atto del torneo contro Khachanov o Korda. PROGRAMMA E COPERTURA ...

Ubitennis

nei quarti avrà, il ceco ventunenne (numero 71) che già vale i primi venti. La corsa al titolo continua. E in palio c'è anche il numero uno.(3) vs. J.K. Khachanov (18) vs. S. Korda (29) - N. Djokovic (4) vs. A. Rublev (5) T. Paul vs. B. Shelton Australian Open, programma 24 gennaio: nella notte Rybakina-Ostapenko, in mattinata Tsitsipas-Lehecka Aprono la sessione serale, alle 9 del mattino italiane, Pegula e Azarenka. Khachanov e Korda invece si affronteranno alle 4 ...Per i quarti degli Australian Open si sfidano Tsitsipas e Lehecka: dove vedere l'incontro in diretta LIVE, Streaming Gratis e info partita ...