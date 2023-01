TGCOM

Leggi Anche Lei gli manda messaggi d'e lui le dà decine di migliaia di euro: indagata Leggi Anche Si finge ricco per farsi sposare, la vittima: 'Ho scoperto lail giorno del matrimonio' I fatti - Il 40enne era partito in ...Ospite di Mara Venier , Gina Lollobrigida aveva parlato di unasubita da Rigau e di voler ... Rigau ha detto di aver ricevuto da lei più di quanto lui le abbia dato, in termini d'. Ma di ... Truffa d'amore a Monza, appuntamento al buio finisce male: rapinato un 40enne A Varedo (Monza) una truffa d'amore è sfociata in una violenta rapina. La vittima, un quarantenne originario di Savona, è stato prima adescato e aggirato su un'app d'incontri e poi picchiato e ...La donna, che appariva diversa dalle foto, era accompagnata da un uomo che ha distrutto la macchina e picchiato il malcapitato ...