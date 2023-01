Travolto in Vespa da un furgone mentre va alla partita di volley | 18enne gravissimo

leggo.it

FARRA DI SOLIGO - Ragazzo in Vespa tamponato da un furgone: è gravissimo. Il 18enne di Valdobbiadene, atleta del Volley Piave, stava raggiungendo i compagni nella palestra di via Brigata Mazzini a Farra mentre stava svoltando a sinistra per raggiungere la struttura sportiva è stato tamponato da un furgone.