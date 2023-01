Traffico Roma del 23-01-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Luceverdene ho ben trovati dalla redazione un incidente con delsul Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra uscire della Nomentana e la A24-teramo rallentamenti in esterna per i curiosi all’altezza della 24 auto in fila poi in tangenziale est 3 Corso Francia & via Salaria verso San Giovanni per una riduzione di carreggiata nella galleria Fleming chiusa temporaneamente in via Somalia all’altezza di via Giovanni animuccia deviate linee bus di zona e rallentamenti per incidente poi in via Appia Nuova 3 a via Dei cessati spiriti e via dell’Almone rallentamenti anche sulla Tiburtina tra Casal Bianco raccordo verso viale Regina Margherita domani in via Molise siamo tra via Veneto e piazza Barberini è in programma dalle 14 alle 18 una manifestazione Sindacale di via di risorse possibili chiusure via ...