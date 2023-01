Traffico Roma del 23-01-2023 ore 12 | 30

RomaToday

...di commercio e sempre su, molte volte anche nel Lazio, uso metro o treno + monopattino per i miei appuntamenti. Ho incrementato il numero delle visite ai clienti e azzerato lo stress da...... degli atterraggi e delle restrizioni del controllo delaereo. La temperatura a Heathrow è ... compresi i voli Ba per Lione, Stoccarda, Tolosa, Madrid, Barcellona,e Milano. Ba ha ... Potature su viale di Trastevere, rischio tilt per la viabilità A Palermo torna al Ztl in via Roma, il varco era stato sospeso per i lavori del sottopasso di via Crispi che era stato chiuso ...Neve da Nord a Sud e scuole chiuse. La sciabolata artica per ora non lascerà l'Italia, che dovrà ancora fare i conti con pioggia, temperature piu fredde e anche tanta neve. I ...