Traffico Roma del 23-01-2023 ore 11 | 30

(Di lunedì 23 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione già dalle scorse ore è chiusa per incidente la galleria Giovanni XXIII direzione Olimpico forti ripercussioni per ildi Primavalle fare e Monte Mario alto auto incolonnate per lavori sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana e Corso Francia verso il Foro Italico ancora disagi sull’Aurelia fuori il raccordo per un incidente avvenuto nelle scorse ore ci sono file tra via di Casale Lumbroso e il raccordo In quest’ultima direzione a Prati incidente in via Crescenzio all’incrocio con via Properzio sospese per pioggia le potature sul viale Trastevere gli interventi li prenderanno domani tra le 7 e le 17 Salvo maltempo continuano invece le potature su via Nomentana chiusa tra viale Regina Margherita e Porta Pia in direzione del centro verso Piazza Sempione invece è aperta la sola corsia laterale ...