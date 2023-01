Traffico Roma del 23-01-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione intenso ilsu entrambe le carreggiate del raccordo in particolare in interna tra la Casilina e l’ardeatina in esterna tra Prenestina e bufala e poi tra via della Magliana e la Laurentina in questo tratto segnalato un incidente sul tratto Urbano della A24 le code per entrare sul Raccordo da Settecamini e poi verso la tangenziale da Tor Cervara la tangenziale si procede in file tra Tiburtina e Corso Francia verso l’olimpico ricordiamo che nella galleria Fleming si transita su carreggiate ridotta in direzione di San Giovanni frequenti le file ancora critica la situazione per ilsulle consolari in ingresso acode a tratti sullaFiumicino tra il raccordo il viadotto della Magliana verso l’Eur per le potature in Viale ...