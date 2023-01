Tottenham-Kane | spiragli di rinnovo per l’attaccante

TUTTO mercato WEB

... Lloris; Lenglet, Romero, Dier; Emerson Royal, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Kulusesvki, Son;. Allenatore : Antonio Conte. Dove vedere la partita in TV e streaming Il match Fulham -, ...nelle sue prime 20 partite del campionato inglese! La classifica marcatori segna un grande distacco dal suo inseguitore Harrydeldi Antonio Conte (15 gol). L'attaccante norvegese è in ... Tottenham, Harry Kane può restare: l'inglese ha aperto al rinnovo di contratto con gli Spurs Harry Kane, centravanti classe 1993 della nazionale inglese, potrebbe rinnovare, secondo quanto riportato dai colleghi britannici di "The Athletic", il contratto in scadenza con il ...La partita Fulham - Tottenham di Lunedì 23 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 21° giornata di Premier League ...