Torino | intervento al naso per Djidji | Ola Aina è tornato in gruppo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ilha comunicato gli aggiornamenti sugli infortuni della rosa attraverso una nota ufficiale sul proprio sito web Ilha comunicato gli aggiornamenti sugli infortuni della rosa attraverso una nota ufficiale. COMUNICATO – Allenamento tecnico alternato con la parte atletica per i granata, che in mattinata al Filadelfia hanno ripreso la preparazione in vista della trasferta di sabato prossimo ad Empoli.in. Lavoro differenziato per Pellegri e Schuurs, mentre Lukic ha proseguito con il programma di recupero.è stato sottoposto ad undi riduzione della frattura delle ossa nasali rimediata sabato sera dopo uno scontro di gioco nella partita contro la Fiorentina. L’operazione è stata eseguita dal Professor Libero ...

Commenta per primo Ilha da poco comunicato le condizioni di Koffi Djidji , sottopostosi ad unper la riduzione della frattura alle ossa nasali rimediata nella sfida contro la Fiorentina . Per quanto ...Torino: intervento al naso per Djidji, Aina rientra in gruppo Dopo il successo di Firenze, il Torino ha ripreso oggi la preparazione in vista dell'Empoli. Questo il report del club granata: "Allenamento tecnico alternato con la parte atletica per ...