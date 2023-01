Tori Spelling ha speso 400 dollari in due giorni su Onlyfans per una collega

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 23 gennaio 2023)ha confessato di essersi iscritta acon un nome falso, spendendo 400in due, per guardare l’account dellaDenise Richards. L’attrice e imprenditrice ha infatto rivelato di essere diventata “ossessionata” dal profilo della, talmente tanto che non è riuscita a staccarsi dal suo account per 48 ore. Durante il programma radiofonico di Jeff Lewis, la star di Beverly Hills: 90210 ha detto: “Ero affascinata dae ho pensato ‘Fammi dare un’occhiata, di cosa si tratta?’. Mi sono abbonata con un nome falso, perché se non lo fai non puoi vedere tutto. È avvincente perché i contenuti non sono usuali. Alla fine nel giro di dueho400 ...