Toma de Lima. Quanto costa la crisi in Perù

Leggi su formiche

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nemmeno le rovine della città inca Machu Picchu si sono salvate dal caos che regna in. Centinaia di turisti sono rimasti bloccati diverse ore nella località storica per la sospensione dei collegamenti ferroviari con la vicina Cusco. La situazione si era presentata già settimana fa, quando un gruppo di manifestanti ha bloccato i binari, costringendo la società ferroviaria a cancellare i treni che avrebbero riportato i visitatori a casa. Fra i turisti ci sono circa una decina di italiani. Dal 19 gennaio la protesta si è trasferita nella capitale, nella cosiddetta “de” (Presa di). Gli incendi scoppiati per le manifestazioni hanno distrutto uno storico edificio, Casa Marcionelli, a pochi metri da Piazza San Martin. La Chiesa cattolica peruviana ha lanciato un appello a favore del dialogo, mentre nel ...