Timothée Chalamet riflette sul suo futuro e | sognante | sembra implorare Apple | «Chiamami» Irresitibile anche in versione promozionale

Vanity Fair Italia

Apple ha condiviso un nuovo post denominato 'Call Me' in cui l'attoreesprime il suo desiderio di recitare in una serie o in un film su Apple TV+.non è mai apparso nei contenuti originali di Apple TV+, ma questo annuncio suggerisce ...Apple ha condiviso uno spot intitolato 'Call me'; nello spot in questioneriferisce che si vedrebbe bene in una produzione per Apple TV+. L'attore statunitense con cittadinanza francese non è ancora apparso in nessuna produzione Apple ma lo spot lascia ... Perché Timothée Chalamet che mostra la schiena è una lezione (non solo di moda) a tutti