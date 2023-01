Tifosi della Casertana aggrediti a Pagani | sindaco Marino | “Intollerabile”

Intanto l'avvocato Mattia Grassani , legale del club di De Laurentiis, è intervenuto alla Rai per fare chiarezzasituazione: " L'operazione del Napoli non si incrociava con quelle...Un pomeriggio di guerriglia urbana a Pagani , in provincia di Salerno, dove l'autobus che trasportava un gruppo di u na cinquantina diCasertana è andato a fuoco dopo il lancio di un fumogeno. Ma danni sono stati provocati anche ad alcune abitazioni e atti di vandalismo sono stati compiuti contro alcune auto parcheggiate ...La Juventus perde 15 punti in campionato e si ferma sul 3-3 contro l'Atalanta, ma Max Allegri non perde il sorriso. L'allenatore dei bianconeri interviene ai microfoni di Dazn al termine ...Il portiere sale sul podio dei migliori nonostante i tre gol subiti preceduto solo da Lookman È una sfida a colpi di voti alti quella che si gioca nel sondaggio per eleggere il migliore tra i nerazzur ...