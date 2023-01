TicWatch Pro 5 arriverà sul mercato con Wear OS 3 nativo A bordo anche il SoC Snapdragon W5 Gen 1

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Lo smartwatch di Mobvoi sfiderà i prodotti Apple e Samsung con alcune interessanti chicche: aci saràOS 3 in versione nativa, in esecuzione sul SoCW5 Gen 1. ...

HTML.it

A riportare d'attualità5 è Kuba Wojciechowski, che ha fornito un paio di aggiornamenti su Twitter insieme al possibile aspetto del nuovo modello. Il render di Wojciechowski Pare che la ...Il Mobvoi5 sarà il primo smartwatch Wear OS con chip Snapdragon W5+ ed è stato presentato per la prima volta in un rendering appena trapelato. È emersa una nuova fuga di notizie che permette agli ... TicWatch Pro 3 Ultra, lo smartwatch è offerto ad un prezzo ... TicWatch Pro 5 in arrivo! Con l’imminente Ticwatch Pro 5, Mobvoi sembra destinata a portare la sua esperienza Wear OS a un livello superiore. I leak suggeriscono che il nuovo smartwatch avrà il ...Del TicWatch con chip Snapdragon W5+ si parla da parecchio tempo. L'ultima notizia - non indiscrezione, ne parlò Mobvoi stessa - risale all'estate dello scorso anno, al giorno dopo la presentazione de ...