The Rock | “Ecco a cosa do priorità nella mia vita”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tutti i fan della WWE non aspettavano altro, il ritorno sul ring di Theper un “one more match”. Lo scenario sarebbe stato ideale, e l’avversario era perfetto. Un incontro a Wrestlemania con Roman Reigns sarebbe stato il giusto passaggio di consegne tra due colossi del quadrato. Ma si sa, la schedule del People’s Champ è sempre bella piena! In un’intervista ha reso noti gli impegni a pochi giorni dalla Rumble. Questione di“Bella domanda… come riesco a gestire tutti i miei impegni. In primis, sono affiancato da persone talentuose e intelligenti, molto piu’ di me, che mi aiutanogestione dei miei business. Allenarmi è unafondamentale, l’ancora della mia! Ma lala do alle mie piccole grandi donne!”.

