The Princess Diaries 3 | Anne Hathaway aggiorna sul film e ci sarà ancora molto da aspettare

(Di lunedì 23 gennaio 2023)è tornata a parlare di The3 ricordando a tutti che le tempistiche di produzione non sono fisse. Tutti, bene o male, ricordano The(da noi arrivato con il titolo Pretty),del 2001 con protagonistanei panni dell'adolescente Mia. Pur non essendo stato un grande successo in termini di critica venne realizzato anche un seguito (da noi arrivato come Principe azzurro cercasi). Entrambe le pellicole sono diventate dei veri e propri cult al punto che la Disney ha deciso di lavorare a The3. Al momento non sappiamopraticamente nulla riguardo a The...

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Tutti, bene o male, ricordanoDiaries (da noi arrivato con il titolo Pretty), film del 2001 con protagonista Anne Hathaway nei panni dell'adolescente Mia. Pur non essendo stato un grande successo in termini ...Bisognerà portare pazienza prima dell'arrivo del terzo capitolo diDiaries, parola di Anne ... The Princess Diaries 3: Anne Hathaway ci aggiorna sul sequel Anne Hathaway è tornata a parlare di The Princess Diaries 3 ricordando a tutti che le tempistiche di produzione non sono fisse.Sono passati esattamente 20 anni dal 23 gennaio 2003, quando una giovane band di Sheffield chiamata Arctic Monkeys pubblicava Whatever People Say I am That’s What I’m not, disco d’esordio di un gruppo ...