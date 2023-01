Orizzonte Scuola

anticipato dall'INPS con tasso di interesse al 1% ma solo per i dipendenti che sono iscritti al Fondo Credito. Avevamo già annunciato che l'INPS provvederà ad anticipare ilai pensionati. Senza nessuna distinzione sulla misura scelta per il pensionamento, sia esso anticipato che di vecchiaia. E con un tasso di interesse dell'1% a cui sommare lo 0,5% di spese ...E novità sono state annunciate già anche dall' Inps che si occuperà della gestione di alcune pratiche di liquidazione di. L'Istituto ha, infatti, comunicato che si starebbe preparando a ... TFS e TFR tramite SIDI o Passweb: indicazioni per le segreterie. Circolare Inps n° 185 del 14 dicembre 2021 Per fare domanda per uno dei tre concorsi c’è tempo fino alle ore 16:00 del giorno 16 febbraio 2023 In particolare, c’è da dire che le selezioni sono ben tre e, dunque, sono alla ricerca di diverse ti ...Dall’1 febbraio l’Inps anticiperà la liquidazione, ai dipendenti pubblici in pensione in attesa del Tfr-Tfs che ne faranno domanda online, a un tasso agevolato dell’1% più l’una tantum dello 0,5% di s ...