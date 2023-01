Terna | nel 2022 consumi elettrici giù dell' 1% | a dicembre - 9 | 1%

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Secondo i dati di, nelil fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 316,8 miliardi di kWh, in flessione'1% rispetto al 2021. Per quanto riguarda invece il singolo mese ...

Secondo i dati di2022 il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 316,8 miliardi di kWh, in flessione dell'1% rispetto al 2021. Per quanto riguarda invece il singolo mese di dicembre, è ...dettaglio sui consumi elettrici del 2022,aggiunge che a livello territoriale si e' registrato un calo al Nord ( - 1,5%) mentre sono risultati sostanzialmente in linea con i valori dell'anno ... Consumi elettrici: Terna, nel 2022 in lieve calo (-1%) Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Stamattina i flussi di gas in direzione est, attraverso il gasdotto Yamal-Europe dalla Germania verso la Polonia, sono aumentati, così come le forniture russe all'Europa attraverso l'Ucraina. È quanto ...