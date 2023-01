TeQuantS | la comunicazione Terra-Spazio diventa quantistica | Thales Alenia Space e l’accordo con Esa

(Di lunedì 23 gennaio 2023)e i suoi partner siglano un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea per il progetto di comunicazioni satellitari quantistiche. Ma di che si tratta? La joint venture(67%) e Leonardo (33%) ha reso noto di avere siglato un contratto con l’Esa per la conduzione del Progettoper lo sviluppo di tecnologie di. Il contratto, parte del programma Artes – 4.0 Core Competitiveness dell’Esa, è supportato dall’Agenzia spaziale francese Cnes (Centre National d’Etudes Spatiales) e dall’Agenzia spaziale austriaca Alr. A cosa servespiega in una ...

Agenzia askanews

... una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato un contratto con l 'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per la conduzione del progettoper lo sviluppo di tecnologie di...... una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato un contratto con l 'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per la conduzione del progettoper lo sviluppo di tecnologie di... Spazio, TAS: contratto con Esa per comunicazioni quantistiche (Teleborsa) - Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per la conduzione del progetto TeQuantS per lo sviluppo ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 gen - Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato un contratto con ...