Tennis | Fognini fermo per infortunio | “L’obiettivo è recuperare subito”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) E’ rientrato in Italia Fabio. Dopo essere stato sconfitto all’Australian Open sia nella gara individuale che in doppio, si è sottoposto a degli accertamenti per i suoi problemi fisici riscontrati nel corso del torneo. Ha una frattura intra-articolare alla falange: “Purtroppo a Melbourne non sono riuscito a competere al cento per cento delle mie possibilità a causa di alcuni problemi al piede sinistro – ha spiegatosui social – Cercherò die rimettermi in forma il prima possibile”. E’ uno stop pesante per l’Azzurro. Un ostacolo che potrebbe incidere incidere sul ranking, in proiezione n. 60 della classifica ATP. Nel mese di febbraio, come riporta SkySport,dovrà difendere 225 punti (soprattutto i 180 nella semifinale dell’ATP 500 di Rio) e rischia di scivolare fuori dalla top 85. ...