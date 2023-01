Tennis | Australian Open Garcia ko agli ottavi | Sabalenka ai quarti

la Repubblica

La francese eliminata in due set dalla polacca Linette, avanza anche Pliskova MELBOURNE (AUSTRALIA) - Caroline Garcia esce di scena negli ottavi di finale degliOpen femminili, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La tennista francese, testa di ...Per Bencic (WTA 10) sarebbero potuti arrivare i quarti di finale, ovvero il suo miglior risultato in carriera agliOpen, ma cos non ... Tennis, Australian Open: Sinner si arrende a Tsitsipas al 5° set. Cadono molti big Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La 29enne francese n.4 al mondo Caroline Garcia è stata eliminata agli ottavi di finale degli Australian Open di tennis dalla 30enne polacca Magda Linette (n.45), per 7-6(7-3) 6-4. Linette non aveva m ...